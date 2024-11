Podor en deuil avec le décès de l’honorable Astel Sall : Celle qui empêcha le transfert de Fanaye C’est l’émoi et la consternation dans le département de Podor où la grande faucheuse a encore frappé. Et cette fois, pas n’importe qui. En effet, c’est Aminata Astel Sall, ancienne députée du département, qu’elle a choisi d’arracher à l’affection des siens.

Sitôt connue, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe à travers tout le département voire à travers le Sénégal où sa photo s’affichait sur le statut de tous ceux qui ont eu à la connaître ou ont juste entendu parler d’elle et de ce qu’elle a accompli pendant sa courte mais riche existence. Aissata Astel Sall est décédée en France des suites d’une longue maladie qui l’avait cloué au lit.



Djiby M’Baye ancien maire de la commune de Pété qui la connaît bien nous confie au téléphone le rôle que l’honorable députée Astel Sall joua pour que l’alors communauté rurale de Fanaye n’échappe pas au département de Podor pour être rattachée à celui de Dagana. On était vers 2010-2011.



La société italienne Senhuile-Senethanol envisageait de lourds investissements dans cette communauté rurale de Fanaye. Ce qui avait suscité des convoitises de la part d’une importante personnalité et cadre politique du régime de Wade d’alors, dignitaire de Dagana, qui entreprit tout pour rattacher Fanaye à son département.



Informée de cela, la députée de Podor usa de ses relations et de toute son influence pour contrecarrer cette tentative qui allait amputer le département de Podor d’une bonne partie de sa superficie. Elle saisit aussitôt son oncle Djiby M’Baye qui alla directement rencontrer Thierno Madany Tall.



Informé de la gravité de la situation aux conséquences incalculables.Le khalife de la famille Omarienne appela aussitôt le Président de la République Abdoulaye Wade .Ce dernier demanda l’arrêt immédiat d’un tel projet. C’est donc cette dame qui a été utile à sa communauté et à son département qui a faussé compagnie à tout son monde en s’en allant vers l’Au-delà.



Anciens ministres, Directeurs généraux et Présidents de conseil d’administration, Elus locaux, cadres du département, acteurs de développement, Parents ,amis et fidèles tous à l’unanimité sur leurs pages facebook, ont salué «une femme exemplaire d’une grande valeur».

Abou KANE



