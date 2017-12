Podor : le meeting des apéristes se termine en queue de poisson

Le meeting du lancement du mouvement Podor, horizon 2019, pour la réélection de Macky Sall aux prochaines élections présidentielle, a fini en queue de poisson. C’était la guerre des tendances, semble-t-il, lors de ce rassemblement de Méry, hier, parti pour sceller l’unité des responsables du département.



Avec des militants déchaînés, rivalisant de pancartes et de slogans pour leurs leaders, qui se sont heurtés à des gorilles qui ne voulaient pour rien au monde les laisser approcher des organisateurs, c’était le désordre de bout en bout.



Le camp du coordonnateur départemental de l’APR accuse celui du maitre de Demette. C’est, semble-t-il, la guerre des tendances entre Abdoulaye Daouda Diallo, organisateur de ce meeting, et Abdoulaye Elimane Dia dit ‘’Kaladio’’ qui est passée par là.

Même si le maire de Demette n’était pas présent au meeting, ses militants se sont illustrés à travers leurs pancartes et slogans. Et au final, les orateurs désignés n’ont pu s’exprimer.



ADD s’est contenté de féliciter les militants de Podor, Ndioum, Demette, Madina Ndiathbé, Fanaye, entre autres, et a promis la réélection du chef de l’Etat « dès le premier tour ».



A la fin de ce meeting, le patron des apéristes de Podor, entouré de Mbaye Ndiaye, du maire de Aéré Lao, Mountaga Sy, et du président du Conseil départemental de Podor, Mamadou Dia, a fait face à la presse à Aéré Lao.









Fanta DIALLO BA avec le Quotidien