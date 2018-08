Paul Pogba à Barcelone ? C’est non selon diverses sources, avec les Red Devils qui auraient déclaré le champion du monde intransférable. Lequel champion du monde rêve toutefois de quitter Old Trafford cet été, d’après le Daily Mail. En fait, il répète à l’envi ses envies de départ à ses coéquipiers et au staff, d’après le journal britannique. Il aurait même envoyé un SMS en ce sens à Ed Woodward, le directeur général de MU. Last but not least, Pogba serait tombé d’accord avec le Barça pour un salaire annuel d’environ… 20 M€ !



A noter que l’agent du Français, Mino Raiola, a refusé de commenter ces informations auprès du Mail. Paul Pogba, 25 ans, est en froid avec le coach mancunien, Jose Mourinho. Il est lié à MU jusqu’en 2021.