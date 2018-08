Pogba va rester à Manchester United

Malgré l'intérêt du FC Barcelone, Paul Pogba a décidé de rester à Manchester United, comme on peut l'apprendre dans la nouvelle offre RMC Sport lancée ce vendredi sur SFR Presse.



Paul Pogba évoluera bien à Manchester United cette saison. C'est ce que le champion du monde a décidé, selon les informations de RMC Sport. Selon plusieurs sources proches du club, et même si Mino Raiola invite d'autres clubs à faire des offres pour donner encore plus de valeur à son joueur, le milieu de terrain n'a pas non plus demandé d'augmentation salariale.