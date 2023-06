Poignée de mains refusée entre Abdou Diallo et Moussa Niakhate : A l'origine, un problème de « khons) » Dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, l’on constate que Moussa Niakhate a tendu la main à Abdou Diallo qui l’a refusée. Cette action a eu lieu lors du regroupement des Lions à Diamniadio. Ces derniers doivent en découdre avec le Bénin et en amical avec le Brésil. A l’origine, une histoire de khons qui pollue la tanière.

Que les joueurs l’admettent ou pas, il y a une méfiance mutuelle des joueurs au sein de la tanière. La cause, certains redoutent d’être maraboutés. L’épisode entre Abdou Diallo et Moussa Niakhate, qui jouent au même poste d’axe central ou d’excentré gauche, n’est que le nième fait divers qui se passe en équipe nationale.



Au début des années 2000, on a assisté pratiquement au même problème avec un joueur professionnel, latéral gauche de surcroit qui évoluait en ligue 1 française et qui maraboutait ses coéquipiers. On a vu à plusieurs reprises Habib Beye s’absenter lors d’un regroupement d’un match officiel avec les Lions de l’époque.



A chaque fois que ce joueur est convoqué, son rival au poste a été affecté curieusement d’une blessure. En refusant de ne pas donner sa main à son coéquipier de la tanière, Abdou Diallo tente d’éviter ce piège mystique.



Lors de la conférence de presse d’après entraînement, le capitaine des Lions tente de relativiser ce différend entre les deux joueurs suscités.



« Concernant cette vidéo, je pense qu’il n’y a rien à dire. Abdou vit bien et Moussa vit bien. Tout le monde est positif dans le groupe. Je ne vois pas de problèmes au niveau de la vie à l’hôtel, dans les vestiaires ou sur le terrain. Je pense que c’est juste une vidéo polémique.



On sait que le plus important c’est la nation et on va tout mettre en œuvre pour qu’elle aille de l’avant, en mettant les intérêts personnels de côté pour qu’il n’y ait pas de problèmes. Je pense que cela a fait beaucoup parlé, mais on a discuté avec les deux joueurs. Il faut tout donner pour le maillot de la nation. C’est le plus important. Je pense que cette vidéo va disparaître le plus rapidement possible» a précisé Kalidou Coulibaly.



Pour rappel les Lions vont jouer avec le Bénin le 17 juin prochain avant d’en découdre en amical avec le Brésil trois jours après. 21 Lions ont assisté à l’entraînement. Fodé Ballo Touré et Pape Matar Sarr sont indisponibles pour une semaine à cause de blessure notamment au niveau de la lésion musculaire pour l’un et des adducteurs pour l’autre.

