Point Covid du jour: 14 nouveaux décès, 54 cas en réanimation, 1.109.720 personnes vaccinées Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a partagé, ce lundi 16 août 2021, les résultats des examens virologiques de ces dernières 24 heures. Faisant la lecture du communiqué, Dr Mamadou Ndiaye a annoncé que sur 2808 tests réalisés, 175 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 6,23%.

Lundi 16 Août 2021

Il s’agit de vingt deux (22) contacts suivis, aucun cas importé et 153 cas issus de la transmission communautaire. Le document indique que la région de Dakar en totalise 93 tandis que les autres régions en sont à 60.



Par ailleurs, 480 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 54 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



Quatorze (14) décès supplémentaires ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.



A ce jour, 70 854 cas ont été déclarés guéris, au Sénégal, dont 54 357 guéris, 1 614 décédés et donc 14 882 patients encore sous traitement.



Pour finir, 1.109.720 personnes ont été vaccinées au Sénégal.

