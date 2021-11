Point E / Le taximan Moustapha tué puis abandonné dans son véhicule: 2 suspects arrêtés

Un crime crapuleux choque plus d’un au Point E, où un corps sans vie a été découvert dans la nuit du mercredi (hier), non loin de la Piscine olympique ! Selon des informations exclusives de Seneweb, un chauffeur de taxi dénommé Moustapha Guèye, a été atrocement tué à l’aide d’un objet tranchant puis abandonné dans son véhicule vers 3 heures du matin.



Mais ce crime commis sur Moustapha Guèye ne sera pas impuni ! En un temps record, les policiers du commissariat du Point E en charge de l’enquête, ont réussi à mettre la main sur les deux meurtriers présumés de ce chauffeur âgé d’une quarantaine d’années.



En effet, les hommes du commissaire Thiam ont interpellé l’un d’eux aux initiales M. D., ce mercredi vers 15 heures. Et le second mis en cause répondant aux initiales I. S., a été arrêté vers 21 heures d’après des sources autorisées de Seneweb. Actuellement, les deux tueurs présumés du chauffeur de taxi sont en garde-à-vue pour meurtre, dans les locaux du commissariat du Point E. L’enquête suit son cours.











