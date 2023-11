Pôle industriel de Diamniadio : L’inauguration de deuxième phase prévue en décembre prochain

Sur ce point, il a indiqué que Diamniadio est en passe de devenir un véritable pôle industriel, grâce à sa plateforme et son domaine industriel. En effet, a expliqué M. Diop, la première phase de la plateforme industrielle financée par l'Etat du Sénégal, sur les ressources internes, à hauteur de 25 milliards de FCfa, compte actuellement 26 entreprises, avec 1 252 emplois créés. Ainsi, il a dit que c'est au regard de sa contribution substantielle dans le développement socioéconomique du pays que le Président de la République a autorisé le financement de la deuxième phase, par Eximbank Chine, pour un montant de 60 000 000 000 FCFA et les travaux ont été exécutés à hauteur de 95%, après leur lancement le 6 juillet 2021. Erigée sur une superficie de 40 ha, cette deuxième phase comprendra 17 hangars, une cité d'habitation d'une capacité de 1 400 personnes avec 241 chambres, une salle à manger de 1 295 000 m², une salle omnisport, des restaurants, des voies et réseaux divers. L'inauguration de la deuxième phase est prévue au mois de décembre 2023.



Au titre des autres zones économiques spéciales, le Ministre a cité le Parc industriel de Sandiara qui s'étend sur une superficie de 100 ha et compte 14 entreprises installées, pour un volume d'investissement privé de 124,7 milliards F CFA et 1 080 emplois directs créés.



De plus, le Ministre a annoncé que pour l'agropole Centre, les travaux d'aménagement du module régional de Mbellacadiao seront achevés d'ici la fin de cette année. Les dossiers d'appel d'offres pour les infrastructures de Mbellecadiao et de la plateforme de Sokone sont finalisés et les marchés seront lancés par Enabel parallèlement à la création de la Société de Construction et d'Exploitation de l'agropole Centre.

