Polémique Macron au collège de Hann Bel-Air : "L’interprétation qui est faite de cette vidéo est complètement fausse et dénuée de fondement" ('Inspecteur de l’Education et de la Formation de Grand-Dakar) L'Inspecteur de l'Education et de Formation de Grand-Dakar, via un communiqué de presse, est revenu sur les allégations totalement infondées, de dissimulation d’effectifs pléthoriques de salles de classe au collège Hann Bel-Air lors de la visite des Présidents Emmanuel MACRON et Macky SALL.

Une vidéo sur la visite des Présidents Macky SALL et Emmanuel Macron au Collège de Hann Bel-Air, diffusée à travers les réseaux sociaux, fait état d’une volonté, prêtée à la partie sénégalaise, de camoufler la situation réelle des effectifs pléthoriques par salle de classe.



L’interprétation qui est faite de cette vidéo est complètement fausse et dénuée de fondement ; aussi bien les faits que le contexte de préparation de la visite peuvent l’attester.

Quels sont les faits ?



Le collège de Hann Bel-Air a bénéficié de travaux de réhabilitation-extension dans le cadre du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement moyen dans la région de Dakar (ADEM/Dakar), qui concerne 16 autres collèges et qui vise, entre autres, à accroître l’offre éducative, par la construction de 8 nouveaux collèges et la réhabilitation-extension de 9 autres existants. Ces nouvelles constructions et ces extensions ont justement pour finalité, de faire baisser le nombre moyen d’élèves par classe dans les établissements scolaires et zones concernés.



Il est donc normal et compréhensible que le collège de Hann Bel-Air, qui a vu sa réhabilitation-extension le faire passer de 10 à 30 salles de classe, voie son ratio moyen d’élèves par classe baisser de manière significative. Et il est donc tout aussi normal et compréhensible que cette baisse intervienne au moment de l’inauguration, donc de l’occupation, par les élèves, des nouvelles salles de classe.



C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la visite d’inauguration du collège Hann Bel-Air par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, ce vendredi 2 février 2018, au moment où les nouveaux équipements et salles de classe viennent d’être réceptionnés et mis en service.



Quel est le contexte ?



Aussi, est-il est important de préciser que, pour des raisons protocolaires et sécuritaires, une visite de chef d’Etat est toujours préparée et planifiée. C’est ainsi que des mesures de réaménagement des salles de classe que devaient visiter les deux chefs d’Etat, ont été prescrites, d’un commun accord, lors d’une visite conjointe effectuée au collège, par les services compétents du Sénégal et de la France, en vue de permettre aux deux Présidents et à leur délégation, mais aussi à la presse internationale et nationale, de pouvoir entrer dans la salle de classe.



C’est pourquoi l’équipe pédagogique du collège et les autorités académiques de l’Inspection avaient réduit le nombre de tables-bancs à 14 et l’effectif des élèves à 28, dans les deux classes à visiter par les deux Présidents. D’où la réponse pertinente et juste de l’élève à la question du Président Macron : « nous sommes 28 élèves depuis trois jours ». En procédant ainsi, l’équipe pédagogique du collège de Hann Bel-Air s’est donc conformée aux prescriptions des services compétents sénégalais et français. Dans ces conditions, il est donc totalement infondé de soutenir que la partie sénégalaise a cherché à camoufler des effectifs pléthoriques à la partie française, pour dissimuler des faiblesses de son système éducatif.









Fait à Dakar, le 3 février 2018

Abdoulaye WADE. Tel : 776585241

Inspecteur de l’Education et de la Formation de Grand-Dakar

