Polémique à l'UCAD: La reprise des cours menacée, le Directeur du Coud brise le silence

Maguette Sène, directeur du COUD et maire de Malicounda, suscite la controverse, en déclarant que tant qu'un dispositif de sécurité adéquat ne sera pas en place, les cours à l'UCAD ne reprendront pas, malgré l'absence de mandat académique ou administratif. Cette déclaration a ravivé les débats sur la sécurité au sein de l'université et a semé la confusion parmi les étudiants et le personnel académique.



