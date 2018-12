Polémique autour d’un contrat agricole à Tassette (Thiès) : le maire refuse de reculer

Une frange de la population de Tassette a manifesté contre un contrat agricole des Eaux et Forêts négocié et signé par le maire Mamadou Thiaw, pour lutter contre l’exode rural et le chômage.



« Le maire ne peut donner la plus petite portion de terre dans la forêt classée. Le patron des Eaux et Forêts, Baidy Ba, a signé la convention pour donner son accord. Nous sommes dans la parfaite légalité. Nous avons payé pour l’abattage de chaque arbre. S’il y a des choses illégales, les Eaux et Forêts vont reprendre leurs terres. Ce projet va générer 500 emplois directs et 15000 indirects.



Aujourd’hui, beaucoup de nos jeunes sont des laveurs de voitures à Thiès ou à Dakar. Ce projet va les fixer. Cette forêt classée est le refuge des voleurs. Ce sont ces gens qui sont contre le projet, appuyés par des politiciens désavoués par les populations. Je ne reculerai pas. Je fais partie des 5 plus grands éleveurs de Tassette. On vient de me voler 21 vaches », a répondu Mamadou Thiaw aux manifestants.











L’Observateur

