Polémique autour d'une lettre: Guy Marius Sagna n’est pas l’auteur de la correspondance, selon son avocat La polémique enfle autour de la lettre attribuée à Guy Marius Sagna, dénonçant les conditions « inhumaines » de sa détention. Me Moussa Sarr, l’avocat de l’activiste soutient que son client n’est l’auteur d’aucune lettre.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 09:58

« En ma qualité d’avocat de Guy Marius Sagna, je ne fais aucun commentaire sur la déclaration du directeur de la Maison d’arrêt. Par contre, à la suite de la circulation de l’info, tout à l’heure, à 16 h, j’ai rencontré Guy Marius Sagna pour éclairer ma lanterne.



Il a été formel et catégorique : ‘’Maître, je n’ai adressé aucune lettre à qui que se soit’’. Donc Guy Marius Sagna n’est pas l’auteur d’une quelconque lettre qui serait adressée au directeur de la maison d’arrêt’ », a déclaré l’avocat sur Zik Fm.



Le directeur de la prison de Rebeuss, a affirmé, hier, avoir rencontré Guy Marius Sagna, qui a démenti être l’auteur de cette fameuse lettre. Mais dans la foulée, des responsables du mouvement Frapp France dégage dont il est membre, sont montés au créneau pour dire que l’activiste est bel et bien l’auteur de cette lettre.

