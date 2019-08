Polémique autour de la lettre de Guy Marius Sagna: Frapp/France dégage répond au Directeur de la prison de Rebeuss C’est une vraie polémique qui s’est installée après la publication d’une lettre, par la presse, attribuée à Guy Marius Sagna, pensionnaire de la chambre 36 de la prison de Reubeus, dénonçant les conditions « inhumaines » de sa détention. A la suite du Directeur de la prison, Cheikh Tidiane Diop, qui a démenti l’existence d’une telle lettre, Frapp/France dégage est monté au créneau pour confirmer l’effectivité de ladite lettre.

A sa suite, Alioune Badara Mboup, membre du mouvement ‘’Frapp/France dégage’’, dont fait partie Guy Marius Sagna, lui a apporté la réplique sur les mêmes ondes.



« Nous sommes entrés en contact avec Guy Marius Sagna. Effectivement, il l’a convoqué et lui a demandé s’il est l’auteur de la lettre, mais ce dernier ne lui donné aucune réponse. Nous tous, membres de ‘’Frapp/France dégage’’ savons que nous ne sommes pas obligés de répondre à un interrogatoire sans la présence de notre avocat. Et puis, Guy est quelqu’un qui assume ses propos et ses actes. Il n’a pas l’habitude de se dédouaner », a martelé Alioune Badara Mboup dans le journal de 13 h de la RFM.



Et de poursuivre, « ce qui est important, c’est qu’il a avoué qu’il y a eu fouille et nous maintenons que cela s’est passé en plein air. Ce qui est constant, c’est qu’il avait la volonté de punir notre camarade en le traitant de la sorte. Cette lettre existe et c’est nous-mêmes, membres de ‘’Frapp/France dégage’’, qui l’avons remise à la presse. Une lettre est sortie de la prison, c’est à lui de voir comment elle est sortie de la prison ».

