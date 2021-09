Polémique autour du masque en or / Ngoye Fall réplique : « Tels sont les désirs de mon mari! » Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|



Source : « Nous sommes de fervents mourides », on ne croirait pas si bien entendre les propos de Ngoye Fall, l'épouse de Askia Touré. En effet, après plusieurs sorties avec le cou et les mains ornés d’or et de pierres précieuses, l’épouse du marabout est au coeur d’une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Son masque et son écharpe en or ont suscité un débat passionné auprès des internautes campé sur l'étalage de richesse et l'exposition de soi. La principale concernée sert son point de vue au micro de Dakaractu...Source : https://www.dakaractu.com/Polemique-autour-du-masq...

