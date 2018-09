Polémique dans la collecte de signatures pour le parrainage à Kébémer : Le coordonnateur départemental de Benno, Khalifa Dia recadre Sidy Bara Fall

La réaction des militants de la sensibilité du Maire de Guéoul et par ailleurs coordonnateur départemental de l’APR Kébémer ne s'est pas fait attendre. A l’occasion d’une réunion convoquée par le coordonnateur départemental de Benno Khalifa Dia les responsables des différentes communes ont déploré les allégations de divisions, dirigées contre leur coordonnateur par ailleurs, maire de Gueoul. Ils ont indexé Sidi Bara Fall, le bras droit d’Aminata Touré d’être derrière cette manœuvre. En ce qui concerne la campagne du parrainage, toutes les 19 communes ont participé et retiré leurs fiches à l‘exception de Ousmane Cisse, qui a été le seul grand « absent prémédité de la partie », disent-ils. Tous les autres responsables de Kebemer ont répondu à l’appel. Selon le Coordonnateur départemental et Cie, « Sidi Bara dans L’As a raconté des contre-vérités. Mais nous on le connaît, ce garçon de Mimi Touré est connu pour louer ses services au plus offrant. C’est Khalifa Dia qui l’avait décroché de Fada, dont il était le bras droit et à qui il a donné le nom de son fils dans des conditions que nous connaissons, car c’est Sidi en personne qui en a fait la révélation devant le Président de la République, en présence de l’ensemble des responsables du département de Kébémer. » A en croire Modou NDOYE maire de Ndoyene, responsable COJER départementale de kebemer, «quand Khalifa est désigné tant que coordonnateur départemental,faisant partie de la délégation pour rencontrer Fada à son siège, Mimi s'est fait accompagner par Ousmane Cissé qui n’y était pas convié du tout. En effet comment interpréter cette invitation du coordonnateur de la commune de Kébémer quand on sait que le département compte 19 coordonnateurs de commune de même rang politique que Ousmane Cissé est le moins méritant de tous. On ne gagne même pas un bureau de vote dans sa commune ». Avant de prciser que, quand Khalifa Dia reçoit les fiches de parrainage et convoque une réunion départementale le dimanche à 15h, Mimi fournit par le biais de Sidi Bara les mêmes fiches pour la commune de Kebemer à Ousmane Cissé, lui permettant ainsi de convoquer une réunion communale le même jour dans la matinée. De leur avis, Kebemer a un coordonnateur départemental en la personne de Khalifa Dia et un très bon coordonnateur. « Il faut que les gens soient sérieux: entre deux élections, aucun responsable du département ne se manifeste. C’est Khalifa Dia qui anime le parti, sillonne le département, couvre les événements religieux et familiaux sur les 19 communes du département sans aucun appui du parti. Et dès que des élections s’approchent le faux jeu politique reprend. Des gens qui n’ont jamais mis le pied en dehors de leur commune font croire qu’ils ont des prétentions ».