Polémique des denrées alimentaires : le président de l’Unacois aurait raflé 50% du marché du sucre et de l’huile pour 9 milliards FCFA Une autre polémique couve dans l’attribution des marchés des denrées alimentaires dans le cadre de la Force covid-19. Les Echos révèle, en effet, que le président de l'Unacois, Idy Thiam, a gagné, à lui tout seul, le marché de l'approvisionnement de 5000 tonnes d'huile et 5000 tonnes de sucre d'un montant de 9 milliards Fcfa, soit 50% du marché. Autre bémol, selon le journal, le président de l'Unacois qui s’active plutôt dans la friperie, n'a jamais importé d'huile, du sucre.

