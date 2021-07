Polémique née de l’augmentation du budget à 5000 milliards FCfa: Ousmane Faye de « Manko Wattu Sénégal » brûle Abdou Mbaye et le traite de...

Cet homme est un pur cancre qui ne connait rien du fonctionnement d’une administration et du montage d’un budget national. C’est le président de la République qui l’a tiré vers le sommet, mais malheureusement, il nourrit aujourd’hui une haine lourde envers son ancien chef, ce qui lui vaut ses errements et ses sorties maladroites, qui sont indignes d’un ancien Premier Ministre

Après les lourds investissements et le travail acharné des autorités après le passage du Covid, force est de constater qu’on se dirige vers une embellie financière et budgétaire que les méchants ne peuvent digérer. Tout le monde a vu ces flux de financements des bailleurs vers le Sénégal, qui témoignent de la confiance des partenaires et de la stabilité de notre économie. Mais quand on s’appelle Abdoul Mbaye et qu’on a de la pierre au cœur, on ne peut pas admettre les résultats brillants réussis par Macky Sall et son régime

Abdoul Mbaye oublie que la gestion d’une banque privée est totalement différente d’une administration publique. Car, ces deux entités n’ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes prérogatives. C’est pour cela qu’il a été facile pour lui, Abdoul Mbaye, de dribbler l’opérateur économique Bocar Samba Dieye et flouer l’ex sénatrice Aïda Ndiongue, pour après, déverser de gros mensonges sur la place publique pour se dédouaner. Un tel homme, quand il parle de budget national, passe à côté de son sujet et n’émeut personne, pace que tout le monde sait qu’il cherche à noircir le bilan reluisant du régime de Macky Sall, qui laisse entrevoir des lendemains heureux, avec une augmentation du budget et d’autres signaux positifs

traître

En fait, c’est comme il avait hérité de ce qualificatif, surtout quand on se rappelle des propos de l’ancien Président Abdou Diouf qui parlait du papa à Abdoul Mbaye, en ces termes : ‘’Kéba Mbaye m’a poignardé dans le dos’’. Donc, ne soyons pas surpris de ses agissements et faisons de sorte que ce rancunier de Abdou Mbaye ne soit jamais donné en référence à la jeunesse de ce pays