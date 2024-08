Polémique sur le voile et la sortie de Sonko : Appel au dialogue et à la cohésion nationale de la Ligue des Imams du Sénégal La Ligue des Imams du Sénégal a réagi suite à la polémique sur le voile et la sortie de Sonko, lançant un appel au dialogue et à la cohésion nationale. « Louange à Allah, le Seigneur de l'Univers, qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Allah (SWT) dit: Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est Pardonneur et Miséricordieux (S33V59). » A-t-elle souligné d’entrée

Selon leur communiqué, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) suit avec un grand intérêt le débat sur le port du voile islamique et les règlements intérieurs des écoles confessionnelles, déclenché par la déclaration du Premier Ministre, Ousmane Sonko, lors de la réception offerte aux lauréats du concours général, le mardi 30 juillet 2024.



Ce débat récurrent, ayant déjà émergé en 2011 et en 2019, nécessite une solution durable et juste. La LIPS avait déjà dénoncé les décisions discriminatoires dans le passé et appelle aujourd'hui à une discussion franche pour éviter les solutions temporaires.



La LIPS félicite le Premier Ministre pour son courage et son engagement à promouvoir un système éducatif inclusif, respectueux des droits fondamentaux, y compris la liberté religieuse. La Ligue soutient le Premier Ministre et souhaite que des mesures soient prises pour éviter de futures divisions.



La déclaration du Conseil national du Laïcat, soulignant l'ouverture au dialogue, est saluée par la LIPS, tout en rappelant l'importance des Daara et des organisations musulmanes dans l'effort éducatif et social du pays.



Elle encourage un dialogue constructif pour trouver des solutions respectueuses de tous les points de vue et protéger la diversité culturelle et religieuse du Sénégal.



Enfin, la Ligue prie Allah (SWT) de veiller sur le Sénégal, de préserver sa paix et sa stabilité, ainsi que sur l'ensemble des pays de la Ummah et de l'humanité toute entière



