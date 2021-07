Police: 1 173 personnes arrêtées pour non port de masque

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 17:59

Après une descente sur les principales artères de Dakar, dont Sandaga et Liberté 6, des centaines de personnes ont été arrêtées. 1 173 personnes ont été arrêtées par les policiers durant les 48 heures qui ont suivi la publication du communiqué du Ministre de l’Intérieur.



Un nombre assez important, qui montre que certains Sénégalais refusent de se plier aux mesures pour barrer la route au virus.



En sus, il faut noter que ces personnes arrêtées ont été verbalisées et ont dû payer la somme de 3000 FCfa, chacune.



La police, qui compte maintenir le dispositif de contrôle dans les lieux publics, a récolté plus de 2 millions de francs Cfa lors de la première opération.



