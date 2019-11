Police des étrangers et des titres de voyage: Le commissaire Camara installé, prend les commandes

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 19:42

Le commissaire divisionnaire Djibril Camara, précédemment commissaire spécial de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd), est le nouveau directeur de la police des étrangers et des titres de voyage (Dpetv). Il a remplacé le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Mame Seydou Ndour.



Ainsi, le bureau des relations publiques de la police nationale renseigne que le Commissaire Camara a été installé, ce mardi 12 novembre 2019, par l’Inspecteur général de police Ousmane Sy, directeur général de la police nationale.



