Police nationale: Le Ministre de l'Intérieur annonce pour bientôt, le recrutement de 1.000 nouveaux agents

‘’ Nous sommes sur le point de recruter 1.000 autres éléments avant la fin de l’année, afin d’améliorer la sécurité ’’, a-t-il dit lors de l’examen du budget 2020 du ministère de l’Intérieur, à l’Assemblée nationale.



‘’ Depuis 2012, le président de la République Macky Sall a fait beaucoup d’efforts en termes d’effectifs et de matériels pour les forces de défense et de sécurité. La Police a recruté beaucoup d’éléments ’’, a rappelé le ministre de l’Intérieur.



Il a révélé aux députés que son ministère entend faire en sorte que la Police soit présente dans les 45 départements du Sénégal.



‘’ Aujourd’hui, la Police est dans 22 départements. On va les densifier. Nous sommes en train de discuter avec le président de la République sur un plan de construction d’infrastructures ’’, a fait savoir Aly Ngouille Ndiaye.



Il a promis le renforcement des dispositifs au niveau des frontières.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers recevra en 2020, du matériel d’un coût de 75 milliards de francs CFA.



Sur un autre registre, Aly Ngouille, a affirmé l’option de construire des préfectures et sous-préfectures dans plusieurs localités du pays.

