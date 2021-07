Policier mortellement fauché à Mbour: un suspect arrêté, des soupçons d'ivresse Samba Biaye, l’agent de police du commissariat de Mbour a connu une fin tragique. Alors qu’il était en service, il a été mortellement fauché puis traîné sur plusieurs mètres. Il décédera sur le coup. En attendant son inhumation prévu ce lundi à 10h à Mbour, un suspect a été arrêté. iGFM

Quelques heures après le choc qui s’est produits vers 4h du matin, dans la nuit du samedi au dimanche, la police a arrêté Mb. Ndiaye, suspect principal pour homicide involontaire par accident de la circulation, délit de fuite, conduite en état d'ivresse. Il habite à Nianing.



En effet, sa voiture répondait à la description du véhicule suspecté d'avoir commis l'homicide. Le véhicule a été retrouvé devant la maison du suspect par les éléments de la brigade de recherches.



Les soupçons des enquêteurs ont été confortés par les images des caméras de surveillance situées sur le lieu de l'accident. Elles montrent qu'un véhicule identique à celui du mis en cause a heurté le défunt lagent de Police qui effectuait un contrôle sur un camion frigorifique de couleur verte.





Le mis en cause est actuellement gardé à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation, délit de fuite et conduite en état d'ivresse.



