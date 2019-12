Policiers-Baye Fall : Serigne Modou Bousso Dieng va porter plainte contre la police Le coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses Serigne Modou Bousso Dieng, va porter plainte contre la police, après que ses agents se soient déguisés en Baye Fall pour infiltrer les manifestants lors du sit-in du collectif Nio Lank, vendredi dernier.

« Nous allons porter plainte contre la police sénégalaise. Nous appelons les autorités à plus de respect pour les institutions religieuses. Le chapelet est un symbole de l'islam », a-t-il dit.

« La police nationale pouvait se limiter à adopter sa stratégie et habiller ses hommes d'une autre manière pour faire leur travail. Mais ce qu'on a vu hier avec cet homme en tenue Baye Fall avec en plus un chapelet au cou est une atteinte à la religion », a-t-il, en effet, souligné.



