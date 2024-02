Politiciens de profession : Ces leaders qui s’enrichissent sur le dos des populations… Dans le champ politique sénégalais, il y a trop de politiciens de profession. Avec ces gens, le Sénégal risque d’être confronté à un défi majeur, celui de l´absence d´un leadership brave, courageux, honnête et surtout, valeureux, pouvant conduire le pays vers des lendemains meilleurs.

Jeudi 22 Février 2024

Aujourd’hui, si des citoyens ont décidé de s´engager en politique et de la faire autrement, c’est parce qu’ils ont longtemps subi les affres d´une classe politique dépassée et au crépuscule de leur carrière. Face à des politiciens de profession, de plus en plus, ils ne peuvent plus continuer à agir en tant qu'observateurs. Ce sont ceux -là qui sont entrés en politique pour ne plus agir de la manière dont la politique se fait actuellement sous nos cieux.



La politique ne doit pas être un métier, mais une mission temporaire durant laquelle, le citoyen apporte sa connaissance, ses compétences et son expertise à la collectivité



Mais avec la professionnalisation de la politique, qui est devenue l’activité principale de beaucoup de membres de la classe politique sénégalaise, les charges honorifiques confiées par les citoyens, sont transformées en moyens d’enrichissement.



Le développement, l´émergence et l´accroissement, ne peuvent se faire avec des politiciens de profession. Notre pays ne saurait continuer à reproduire les mêmes schémas anachroniques de penser et d´agir, des générations passées. Personne ne rend à sa génération un service plus grand que celui qui, soit par son art, soit par son existence, lui apporte le don d´une certitude et non se servir d’elle. Avec des politiciens de profession, les vrais problèmes ne peuvent être qu’oubliés.



Ces problèmes ont pour noms : chômage, instruction, éducation et formation des enfants, accès à l’eau potable, gestion des ordures ménagères, mobilité urbaine, politique agricole, santé, etc.



