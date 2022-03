"Politiciens peu courageux et véreux": le sobriquet donné par Tange aux membres de ASDY Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 10:58 | | 0 commentaire(s)| And Samm Djiko Yi à la ramasse. Tange n'a pas raté cette association, "les taxant de ^politiciens véreux et encagoulés". Il argue que la "criminalisation de l'homosexualité est effective au Sénégal depuis 1960 et pour preuve, le maître coranique surpris en pleins ébats contre nature dans une mosquée a été condamné à 5 ans de prison. Donc, battre campagne pour cela avant, pendant et après les élections cache des choses douteuses", dit-il



