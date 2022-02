Politique: Aliou Sall crée son mouvement politique « RENFORT »

Après sa débâcle aux élections locales du 23 janvier 2022, Aliou Sall se renforce en créant un mouvement politique, dénommé Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (Renfort).



La cérémonie de lancement a eu lieu samedi dernier à Kolda. Renfort se démarque de l’Apr et compte participer aux prochaines échéances électorales. Les Législatives et la Présidentielle sont dans la ligne de mire du frère du chef de l’Etat, Macky Sall.



D’après "Rewmi", Aliou Sall compte ainsi, s’implanter dans les 46 départements du pays, en mettant en place des antennes et unités primaires dans les quartiers. Le président de Renfort, Aliou Sall sera assisté de 3 vice-coordonnateurs et d’un administrateur général.