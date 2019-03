Politique - Idrissa Seck, chef de l'opposition : La position d'Oumar Sarr du Pds

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le débat sur le statut de chef de l'opposition fait polémique ! Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall a tranché soutenant que le titre devrait revenir à Idrissa Seck.



Interrogé sur cette éventualité, Oumar Sarr du Pds affiche la neutralité. "Je ne suis, personnellement, ni pour ni contre et sincèrement je ne vois pas pourquoi cette question a été mise, en ce moment, au-devant de la scène politique. Elle est sans objet et n'est pas d'actualité", a-t-il martelé dans un entretien accordé à Source A.

