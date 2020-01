Politique; Le Dr Babacar Diop indisposé par le silence d'Idrisssa Seck

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

La stratégie de l’opposant Idrissa Seck, qui a adopté un silence total depuis la fin de l’élection présidentielle du 24 février dernier ne convainc pas le Dr Babacar Diop. Ce dernier qui est un de ses premiers souteneurs dit ne pas partager cette stratégie, au moment où la situation du pays est marquée par des manifestations liées à la hausse du prix de l’électricité.



« J’attends plus de monsieur Idrissa Seck, mieux de lui. Il ne doit jamais oublier qu’il a eu presque 1 million de voix. Il ne doit jamais oublier qu’il est sorti deuxième lors de la dernière présidentielle. Il doit être le leader de l’opposition, car les populations fondent beaucoup d’espoir sur lui », fait-il savoir sur la RFM.



Sur cette même lancée, Dr Diop ajoute : « Ce que je lui demande, c’est d’être proche des populations et de prêter attention aux plaintes du peuple, à la colère populaire et être en mesure de porter ces revendications. Mais chaque parti à sa propre stratégie », rappelle Dr Diop.



Revenant sur ce silence, il a fait savoir que la stratégie adoptée par Idrissa Seck ne le convient pas. Il estime qu’ils doivent se voir pour évaluer la dernière présidentielle et dégager des perspectives.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos