Politique: Le silence d'Idrissa Seck met ses alliés en colère

D'après les quotidiens Les Échos et Kritik , le mutisme d'Idrissa Seck n'est pas du goût de ses alliés. Ils ont profité du séminaire des jeunes de Rewmi pour asséner leurs vérités au leader de la coalition Idy2019.



"La politique c'est le terrain, notamment en cette période où s'annoncent les élections locales. Ce n'est pas une affaire de troupeau qu'on garde quelque part et venir le chercher quand on veut. Il faut prendre le pouvoir décentralisé. Ce qui sera une bonne chose pour conquérir le pouvoir central", a dit le représentant des alliés, Abdou Karim Fall.

