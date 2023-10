Politique: Quel avenir pour BBY à Louga ?

La région de Louga, située dans le Ndiambour, a récemment été le théâtre d'une réunion cruciale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). La convocation émanant du coordinateur régional a réuni les membres de cette coalition politique dans la capitale du Ndiambour, mettant en lumière les défis majeurs auxquels BBY est confrontée dans cette région.



L'une des principales préoccupations qui ont émergé de cette réunion est l'absence de responsables de premier plan au sein de la coalition. Cette absence est principalement incarnée par le Maire Moustapha Diop, qui a brillé par son absence à la réunion. De plus, ses actions depuis la désignation d'Amadou Ba comme candidat laissent présager un désaccord profond au sein de la coalition.



Il est important de noter que Moustapha Diop n'est pas le seul à sembler remettre en question son engagement envers BBY à Louga. Plusieurs maires du département, réputés pour être proches de l'édile de Louga, semblent également emboîter le pas dans cette démarche de réévaluation de leur soutien à la coalition.



L'absence remarquée de l'ancien Maire Maniang Faye, traditionnellement un fervent soutien de la coalition, a également suscité des interrogations. Interrogé sur les raisons de son absence, Maniang Faye a répondu qu'il était actuellement engagé dans une réflexion approfondie avec ses principaux responsables politiques. Il a précisé qu'il travaillait activement à évaluer son soutien à la coalition BBY et à engager des discussions avec diverses forces politiques locales.



Maniang Faye a annoncé qu'il prendrait la parole publiquement dans les prochains jours pour s'adresser à la population de Louga. Il dévoilera alors sa position et ses intentions politiques pour l'avenir, ouvrant ainsi une nouvelle perspective sur l'orientation de BBY dans cette région stratégique du Sénégal.



L'avenir politique de BBY à Louga semble donc marqué par des incertitudes et des dissensions internes qui devront être résolues pour que la coalition puisse maintenir sa cohésion et sa force dans cette région politique cruciale. Les prochains développements, en particulier les déclarations publiques de Maniang Faye, seront suivis de près par les observateurs politiques et les citoyens lougatois.