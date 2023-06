Politique à Touba: Précisions sur la fatwa de Serigne Mountakha

La Fatwa du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, interdisant les manifestations politiques à Touba a suscité diverses réactions. Devant le tollé suscité par cette interdiction, on estime, dans l’entourage du guide religieux, qu’il n’est pas question de polémiquer.



Dans ce contexte, souligne LeTémoin, l’ancien ministre Khadim Diop, secrétaire général du Khalife général des mourides, est monté au créneau pour repréciser les propos du patriarche. « Des précisions me semblent utiles à apporter par rapport à la déclaration récente du Khalife et les commentaires que cela a suscités. C’est assurément mal connaître le Khalife et ne pas reconnaître sa posture équidistante et de neutralité vis-à-vis des acteurs politiques » a dit d’emblée le ministre Khadim Diop. « La seule préoccupation du Khalife reste la perpétuation de l’œuvre gigantesque de son illustre grand père Cheikhoul Khadim. C’est dans ce cadre qu’il a toujours œuvré pour la préservation de la paix dans notre pays, parce que mû seulement par l’intérêt supérieur de la Nation et des communautés » a-t-il ajouté.



Après quoi, Khadim Diop a apporté les précisions suivantes : « Touba n’a jamais voté au centre de la ville ; le vote s’est toujours déroulé à la périphérie (en dehors du périmètre sacré qui ceinture la grande mosquée). Ensuite à chaque élection, certains acteurs politiques de Touba se singularisent par des actes de violence, avec notamment le saccage de bureaux de vote. C’est la raison pour laquelle, le Khalife a voulu protéger et préserver la ville de tous les troubles qui pourraient découler de joutes électorales et a décidé de faire déplacer le périmètre du vote davantage vers la périphérie. Ce faisant, il permet de rapprocher les bureaux de vote des populations plus nombreuses dans cette zone, sans pour autant remettre en cause le vote qui est un acte individuel qui relève de la responsabilité de chaque citoyen. Le Khalife réaffirme son appel à la paix et la préservation des valeurs qui fondent notre vie », a conclu Khadim Diop