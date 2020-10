Politique du « Produire et du Consommer local » : Le Chef de l’Etat exhorte à des concertations

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a, enfin, invité le Ministre du Commerce et le Ministre de l’Industrie à travailler de concert avec les industriels, les boulangers et les opérateurs économiques actifs dans le domaine, afin de faire du secteur de la minoterie, un pilier essentiel de la politique du « Produire et du Consommer local ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos