Politique monétaire : Les banques centrales prennent des décisions contrastées

Au niveau des pays avancés, la Réserve fédérale américaine (FED) a décidé, lors de sa réunion du 12 juin 2024, de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 5,25% et 5,50%. Les responsables de l'institution estiment qu’il n’est pas approprié de réduire les taux avant d’avoir la certitude que l’inflation évolue durablement vers l’objectif de 2%.



A cet égard, lesAutorités de la FED n’envisagent qu’une seule réduction des taux cette année. La Banque centrale européenne (BCE) a, le 6 juin 2024, abaissé ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base (pdb) après neuf mois de stabilité, en réponse à une baisse de l'inflation de plus de 2,5 points de pourcentage depuis septembre 2023. Ainsi, le taux des opérations principales de refinancement a été réduit à 4,25%, le taux de la facilité de dépôt à 3,75% et le taux de la facilité de prêt marginal à 4,50%.



Toutefois, les prévisions d'inflation globale et sous-jacente ont été révisées à la hausse pour 2024 et 2025, en raison de tensions sur les prix intérieurs, notamment dans les services, qui restent élevées. A ce titre, pour ce qui concerne le rythme de la baisse des taux, la BCE se dit prudente et entend fonder ses décisions sur les données.



La Banque du Japon (BoJ) a, le 14 juin 2024, maintenu inchangé son taux d'intérêt à court terme dans une fourchette de 0% à 0,1%, en annonçant toutefois son intention de commencer à réduire progressivement ses achats massifs d'obligations d’Etat après sa réunion de juillet 2024, dans le cadre d'un retrait de ses mesures de relance monétaire. La Banque d'Angleterre (BoE) a, lors de sa réunion du 20 juin 2024, décidé de maintenir son taux directeur à 5,25%.



Le Comité de politique monétaire s'est engagé à maintenir une politique monétaire restrictive jusqu'à ce que les risques d'inflation diminuent durablement. Il reste vigilant face aux pressions inflationnistes persistantes et ajustera sa politique si nécessaire en fonction des données et prévisions économiques à venir. La Banque nationale suisse a réduit son taux directeur de 25 points de base à 1,25% le 20 juin 2024, après une décision similaire lors de la précédente réunion, en raison d'une diminution des pressions inflationnistes sous-jacentes et de la force du franc suisse.



Cet ajustement vise à maintenir des conditions monétaires appropriées, l’inflation étant actuellement principalement tirée par la hausse des prix des services intérieurs. La Banque du Canada (BdC) a, lors de sa réunion du 5 juin 2024, décidé d'abaisser son taux d'intérêt directeur de 25 pdb à 4,75%, tout en indiquant que d'autres réductions de taux seraient appliquées si l'inflation continue de ralentir comme prévu. La BdC estime que la désinflation converge vers l'objectif de 2%, ce qui justifie une politique moins restrictive.



Dans les pays émergents, la Reserve Bank of India (RBI) a maintenu son taux de référence à 6,50% lors de sa réunion du 7 juin 2024, soulignant que la vigueur de la croissance économique permettrait à la RBI de se concentrer davantage sur la réduction de l'inflation vers son objectif à moyen terme de 4%. L'inflation s'est établie à 4,9% en avril 2024, restant dans la fourchette cible de 2% à 6% de la RBI.



La Banque centrale du Brésil a maintenu son taux directeur à 10,50% lors de sa réunion du 18 juin 2024, dans un contexte où les attentes d'inflation pour 2024 et 2025 sont respectivement de 4,0% et 3,8%. Toutefois, le Comité de politique monétaire souligne l’importance d’une politique monétaire prudente compte tenu de l’incertitude des conditions nationales et internationales. La Banque centrale de Turquie a, le 23 mai 2024, maintenu inchangé son principal taux directeur à 50,00% pour contenir l’inflation dont le taux est ressorti à 69,8% en avril 2024, contre 68,5% le mois précédent. L'institution a précisé que l'orientation monétaire restrictive sera maintenue jusqu'à ce qu'un déclin significatif et durable de la tendance de l'inflation soit observé.



La Banque de réserve sud-africaine (SARB) a, le 30 mai 2024, maintenu son taux directeur à 8,25%, pour contrer l'inflation malgré une légère baisse des prix à 5,2% en avril 2024, contre 5,3% le mois précédent. Cette décision intervient alors que la SARB anticipe que l'inflation atteindra l'objectif médian (4,5%) de sa fourchette cible au deuxième trimestre 2025.



En Afrique, la Banque du Ghana (BoG) a, lors de sa réunion du 27 mai 2024, maintenu inchangé son taux directeur à 29,00%, dans le but de contrôler l'inflation et de renforcer la monnaie locale. L'inflation s'est légèrement atténuée à 25,0% en avril 2024, après un pic de quatre mois de 25,8% en mars 2024, en raison de la faiblesse persistante du cedi liée à l'augmentation de la demande de devises étrangères pour les importations.

Bassirou MBAYE