Politique pas du tout sécuritaire : L’État se blinde et bande les muscles, l'insécurité s'installe Le Sénégal est vraiment un pays de paradoxes. Au moment où l’État recrute des forces de défense et de sécurité à tour de bras, au moment où un budget de 380 milliards FCfa a été alloué aux ministères des Forces armées et de l’Intérieur pour le maintien de l'ordre, les populations assistent, impuissantes, à la montée de l'insécurité, avec la recrudescence des braquages et autres agressions mortelles.

Finalement, c'est à se demander si dans ce pays, les opposants ne sont pas plus nuisibles que les bandits de grand chemin. Car, si les forces de l'ordre mises à leurs trousses étaient déployées pour nettoyer les milieux interlopes, la sécurité des populations ne s'en porterait que mieux. "Tribune"



Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022

Alors que l’on n’a pas fini d'épiloguer sur le braquage meurtrier survenu à Mbour samedi, un autre s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi, à Touba, plus précisément au quartier Ndamatou, où des individus lourdement armés ont braqué une station-service, avant de faire main basse sur un butin évalué à trois millions FCfa et de disparaître dans la nature.



Actuellement, avec les braquages, les agressions, les vols à l'arrachée et autres, les populations ne savent plus à quelle force de sécurité se fier. Pourtant, ce phénomène n'est pas nouveau, car les Sénégalais ont toujours déploré l'insécurité galopante qui sévit dans le pays. Seulement, ce que nul ne peut comprendre, c'est le fait que, malgré les sommes supposées avoir été investies dans la sécurité, les choses aillent de mal en pis, que les bandits de grand chemin continuent de tenir les populations en otage.



Pourtant, lors des manifestations de rue, l’État déploie un arsenal tel que l'on ne peut s’empêcher de demander pourquoi les voyous continuent de dicter leur loi dans ce pays ? Ou bien ces forces de défense et de sécurité ont pour seule et unique mission de traquer les opposants ?

Parce que, lors des déplacements de l'opposant qui donne le plus de cauchemars au régime, en l'occurrence Ousmane Sonko, tout le monde a constaté qu'il y a un déploiement impressionnant de gendarmes, pour surveiller ses moindres faits et gestes.



L'opposant qui donne le plus de cauchemars au régime



Qu'il soit convoqué pour audition au tribunal, la ville est quadrillée et les policiers et gendarmes sont visibles à tous les coins de rue. Qu'il veuille sillonner aussi l'intérieur du pays, la situation est pareille. D'ailleurs, lors de sa visite à Mbour, il y avait un déploiement impressionnant de gendarmes.



Aussi, la question qui taraude les esprits, est de savoir si aujourd'hui, dans ce pays, les opposants sont plus nuisibles que les bandits de grand chemin. Parce qu'au lieu de traquer les opposants avec un tel arsenal, n'aurait-il pas mieux valu traquer ces dangereux gangsters qui perturbent la quiétude des populations ?



Donc, au lieu de mettre tout leur génie et toute leur énergie à découvrir les voies et moyens pour neutraliser les opposants, les dirigeants gagneraient à réfléchir sur les méthodes à employer pour juguler la criminalité galopante. Étant donné que les 380 milliards FCfa destinés aux Fds, sont l'argent du contribuable, il faudrait, par conséquent, qu'il en sente au moins les retombées.



Et aujourd'hui, vu les moyens dont les gangsters disposent, le régime devrait songer à doter les forces de sécurité de moyens assez conséquents, qui s'adaptent mieux aux réalités du moment, étant donné que les malfaiteurs rivalisent de technicité avec elles. Et aujourd'hui, seule la proactivité devrait pouvoir venir à bout de cette insécurité qui a fini de hanter le sommeil des populations.













