Politiques et projets de développement: Le gouvernement sénégalais met en place la PAP2A

Mercredi 19 Avril 2023

La PAP2A a été mise en place par le gouvernement sénégalais pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des projets de développement, favorisant une croissance inclusive et durable dans le pays.



Elle vise à stimuler la relance économique après la première vague dévastatrice de la pandémie de Covid-19.



La CASC travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires locaux pour identifier les principaux obstacles à la croissance économique et trouver des solutions pratiques et innovantes.



