Politisation des fonctions supérieures, Amadou Ba vilipende Sonko : « Sonko a créé son parti, alors qu’il était aux Impôts… »

Lors du vote du budget 2018 du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, le député Ousmane Sonko a interpellé le ministre de tutelle, Amadou Ba, sur la question de politisation des fonctions supérieures. Sur cette question de politisation des fonctions supérieures, Amadou Ba, dans sa réplique au député Sonko, n’a pas fait dans la dentelle.



« Je ne connais pas la couleur de la carte de mon Directeur de Cabinet qui a été Directeur de Cabinet des ministres Moustapha Diagne et Amadou Kane. Pour dire que l’administration des Finances travaille autrement. A l’intérieur, il y a des cadres qui s’intéressent à la politique et qui peuvent être du côté du pouvoir, comme de l’opposition », a-t-il d’abord confié.



Puis, embrayant pour tacler Sonko, Amadou Ba de tonner : « l’honorable député Ousmane Sonko avait créé son parti alors qu’il était aux Impôts, ça ne gêne personne. Moi, je connais des jeunes inspecteurs qui étaient très ponctuels, ils étaient présents au bureau à 8 heures, mais à 13 heures, ils portent leur pantalon jeans pour aller manifester à la place de l’Obélisque ».



Par contre, sur la question des Fonds communs, le ministre a reconnu qu’au niveau du ministère de l’Economie et des Finances, il y a un problème entre les régies financières et les autres. « On se rend compte qu’il y a des écarts que rien ne justifie entre des agents qui interviennent au niveau de l’administration, mais qui sont dans des dispositions différentes. Je pense que le moment est venu de poser cette question sur la table et de revoir de fond en comble, la politique de rémunération au niveau de ministre de l’Economie et des Finances », a-t-il répondu.











Vox populi