Pollution maritime à Gandiol: Une forte présence d’hydrocarbures et de détergents, détectée Les substances néfastes ont été détecté dans tous les prélèvements effectués au large des côtes de Mouit (Gandiol), Mbour, Saly, Somone et Joal.

Le laboratoire de chimie environnementale de la fondation Ceres-Locustox, saisi par l’Hassmar, a révélé « une forte présence d’hydrocarbures et de détergents » dans les échantillons prélevés par la Marine sénégalaise.



D’après le Quotidien Libération, de l’acide hexanoique a été retrouvé à 64 % des probabilité. De l’acétophénone a été aussi détecté. En attendant, le degré de toxicité de ces substances chimiques devrait être établi par les toxicologues.



Dans toutes les zones touchées, la perte de plusieurs espèces et l’avancée en mer du produit polluant, inquiétaent les pêcheurs artisanaux.



