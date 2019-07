Pollution visuelle à Dakar et panneaux d’affichage anarchiquement installés: le Ministre Oumar Guèye promet des mesures

Le Ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Oumar Guèye a fait montre de sa désapprobation par rapport à la pollution visuelle, engendrée par l’implantation anarchique, à côté des routes et autoroutes, de panneaux d’affichage.



Parfois, constate-t-il, ces affiches sont mal positionnées sur les routes et entravent la visibilité des automobilistes. Et, les messages véhiculés sur ces affiches heurtent souvent la conscience de citoyens.



« Dakar a un problème de pollution visuelle. Sur les routes et les autoroutes, il y a des panneaux, installés anarchiquement. L’Etat du Sénégal va prendre des mesures. Et, nous allons échanger avec les Maires qui perçoivent ces taxes, pour revoir comment améliorer la situation, pour rendre la ville beaucoup plus attractive », a promis le Ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye.



