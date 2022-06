Pologne/ Habitat et renouveau urbain: Le Sénégal partage ses expériences Le Sénégal, sous la houlette du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, prend part depuis le 26 juin 2022 au 11 ème Forum Urbain Mondial (WUF 11), organisé par ONU-Habitat. Ce forum qui se déroule dans la ville de Katowice en Pologne, se poursuit jusqu’au 30 juin 2022.

«La délégation du Sénégal, forte d’une quarantaine de membres, venant d’une dizaine de structures, est conduite par Abasse Ndiaye, Directeur de Cabinet du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, et son excellence Papa Diop, ambassadeur du Sénégal en Pologne», lit-on dans la note.



Au cours des travaux, ajoute le document, «le Sénégal aura à partager ses expériences en matière d’habitat et de renouveau urbain et à s’imprégner de ce qui se fait dans les autres pays».



Le thème retenu pour cette édition par les organisateurs est «Transformer nos villes pour un meilleur futur urbain». Le communiqué rappelle que, «plus de 21.000 délégués en provenance de 73 pays prennent part à ce forum à Katowice, une ville qui est donnée comme exemple et modèle de transition économique, en passant de ville industrielle sinistrée à ville estudiantine, écologique et de services en l’espace de 20 ans».



A retenir, l’ouverture officielle a eu lieu, le lundi 27 juin, au Palais des Congrès de Katowice, sous la présidence du Premier ministre Polonais, Mateusz Morawiecki, et de Mme Maimuna Mohd Shari, Directrice exécutive de ONU-Habitat.



