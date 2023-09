Pompage des eaux pluviales…: Tivaouane bénit les engagements de l’ONAS pour le Gamou

« Nous ne pouvons pas dire qu’il y aura zéro inondation. Mais conformément aux instructions du Président de la République, son Excellence, Macky Sall, notre objectif, c’est de faire en sorte qu’il y ait moins de difficultés durant la période du Gamou », a déclaré le Directeur général de l’ONAS, à l’esplanade de la Grande Mosquée de Tivaouane, après son audience avec le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



La mise en œuvre du système d’évacuation des eaux pluviales sera couplée au traitement de 21 points bas identifiés dans la capitale de la Tidjaniya. L’Onas va décharger plusieurs centaines de ménages de la charge de la vidange des fosses septiques. Il mettra à la disposition du comité d’organisation, une cinquantaine de camions vidangeurs et installera 80 toilettes mobiles sur les sites d’affluence durant la période de cet événement religieux. « Le Gamou est un événement historique. L’ONAS fera tout pour respecter ses engagements pris lors du CRD », a rassuré le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Le tout à l’égout pour des ménages supplémentaires



Il a annoncé une autre nouvelle. Il s’agit du raccordement d’une centaine de ménages au réseau d’évacuation des eaux pluviales. La cité religieuse, dans le cadre du Projet des Dix villes est dotée d’un système de collecte et de traitement des eaux usées. D’ailleurs, la délégation du Directeur Général, le Maire de la ville Diop Sy et le Conseiller Technique du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Mr Diouck ont visité la station d’épuration et la station des boues de vidange entre autres. « Nous avons initié un projet de plusieurs milliards de francs Cfa. Son taux d’exécution se situe à 97%. Nous allons le poursuivre. Nous raccorderons une centaine de ménages supplémentaires à tout à l’égout », a affirmé, Mamadou Mamour Diallo.



La prise en charge des besoins actuels et futurs



Mise à part les mesures conservatoires, la gestion des inondations en particulier et de l’assainissement de la cité religieuse d’une manière générale a été au cœur des échanges avec le khalife et de son représentant, Moustapha Sy Bou Dabakh. Les deux parties se projettent dans la prise en charge des besoins actuels et futurs. La ville est en pleine expansion avec des cités qui poussent comme de petits champignons. C’est pour cela que le Maire de Diop Sy a porté le plaidoyer du renforcement du système d’assainissement à l’aune du statut de la cité religieuse. Cette préoccupation a été également portée par les religieux. « Nous magnifions le travail qui a été fait. Mais nous continuons à demander car la ville de Tivaouane continue de s’agrandir », a formulé Moustapha Sy Bou Dabakh qui parlait au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



L’ONAS est déjà engagé sur la voie de la prise en charge de la requête du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. La densification du réseau d’assainissement est dans le pipe-line. D’autres ouvrages structurants seront construits pour couvrir davantage les besoins en assainissement. « A côté des mesures conservatoires, nous allons vers la mise en place d' ouvrages d’envergure. Les études sont terminées. Ce sont des travaux évalués à 7 milliards de francs Cfa », a indiqué le Directeur Général de l’ONAS.