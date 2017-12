Ponction des salaires des enseignants: des alliés de Macky Sall dénoncent une « légèreté et une irresponsabilité » Le parti Nida n’est pas content de ce qui arrive aux enseignants. « Après avoir constaté avec regret et consternation les lourdes ponctions faites sur les salaires des enseignants, nous étions aussi surpris quand,au sortir d’une réunion au ministère des Finances, le collectif des syndicats déclare que le Directeur du Budget leur à dit que ce qui venait de se passer, est une erreur des services de son ministre », indiquent Maguette Ngom et ses camarades.

Ils dénoncent « avec la dernière énergie, la légèreté dans l’argumentaire pour justifier une telle forfaiture ». Pour eux, « c’est totalement irresponsable et irrespectueux de la conscience des Sénégalais, que de vouloir réduire ces faits graves à une simple erreur technique».



« Si erreur il y avait, pourquoi n’avaient-ils pas rectifié à temps ? Les salaires étant engagés bien avant la fin du mois. C’est tout simplement triste et anti républicain de recourir à de pseudo méthodes, pour soutirer de l’argent à de pauvres contribuables. Ont-ils fait des erreurs sur les salaires des ministres et des députés ? Ont-ils commis d’erreurs lorsqu’il s’est agi de distribuer avec trop de zèle, des enveloppes d’argent pour les besoins des fêtes religieuses ? », se demandent-ils.



Pour eux, « trop c’est trop, et opérer de manière sournoise des retenues sur des revenus déjà lourdement imposés, relève d’un manque d’humanisme et de considération pour l’école sénégalaise ».

Au moment où les enseignants sont déjà suffisamment traumatisés et démotivés par des accords non encore réalisés, on se permet de provoquer un autre préjudice. C’est inadmissible et notre parti exige une réparation immédiate et demande la situation des responsabilités pour des sanctions exemplaires.







