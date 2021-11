Pont de Rosso: Macky Sall et Ghazouani lancent les travaux, ce mardi Les Présidents mauritanien et sénégalais Ghazouani et Macky Sall ont procédé ce mardi, au lancement des travaux de construction du pont de Rosso qui reliera les deux pays voisins.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021 à 19:47 | | 0 commentaire(s)|

La construction du pont de Rosso d’un coût total d’environ 88 millions d’euros, devra permettre de réduire la durée du trajet, de baisser les coûts de transport, de faciliter ainsi les transports et le développement des échanges commerciaux.



Cet ouvrage contribuera également, par extension, à développer les activités de transport le long des corridors transafricains Tanger-Lagos et Alger-Dakar, dans une perspective de consolidation de l’intégration Sud-Sud entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb et assurera aussi un lien entre la Méditerranée et l’Afrique de l’Ouest et par conséquent, avec l’Europe.



Pour parachever et parfaire la beauté de leur inspiration harmonieuse, les autorités des deux pays sont invitées à baptiser l’ouvrage au nom de Bour Trarza Ely Ndieumbeut Fall,, aussi connu comme Emir du Trarza Ali Ould Muhamd Lihbib Ould A’mar Ould Al Muhtar.



“ Ce pont de Rosso est une revendication de plus de 40 ans, devient une réalité pour les populations grâce aux présidents Ghazouani et Macky Sall, deux hommes de paix et de consensus. Ce pont fait beaucoup de commentaires du côté de la famille de la Reine de Ndieumbeutt Walo (…)



La famille souhaite que le pont porte le nom de Ely Ndieumbeut. La famille invite humblement les autorités des deux pays, à baptiser l’ouvrage au nom de Bour Trarza Ely Ndieumbeut Fall aussi connu comme Emir du Trarza Ali Ould Muhamd Lihbib Ould A’mar Ould Al Muhtar “, révèle Baba Tandian.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook