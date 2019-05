Pont de l'émergence : Un taxi heurte huit personnes et tombe dans le bassin Un taxi a fait 8 blessés dont une dame et un jeune garçon, hier lundi dans la soirée, à hauteur du pont de l’émergence, selon Zik Fm. Le véhicule fou a fini sa course dans le bassin de rétention à côté dudit pont. Les blessés ont été acheminés dans un hôpital.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|



