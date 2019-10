Pont de l'émergence : deux bus Tata se livrent à une course et causent un accident Cela devient récurrent. Deux bus Tata de la ligne 29 se sont encore livrés à une course à hauteur du Pont de l’émergence, ce samedi vers 8 h. Ils ont fini par causer un accident avec un taxi selon des témoins. Plus de peur que de mal puisqu’aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Un blessé et des dégâts matériels ont été toutefois signalés.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 14:21



