Popenguine 2023 Vol de portables : Deux commerçants condamnés à une peine 4 mois ferme Ils avaient quitté Dakar pour Popenguine écouler leurs effets vestimentaires. Adama Guèye et Abdou Touré ont été pris la main dans le sac et condamnés à deux ans de prison dont quatre mois ferme.

Dimanche 11 Juin 2023

Ces deux vendeurs ont été alpagués la nuit au lieu de leur hébergement grâce au GPS de l’appareil. «Nous avons quitté Dakar pour venir vendre des robes à Popenguine. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous avons vu un enfant avec le téléphone. Nous nous sommes dits qu’il l’a volé et nous l’avons récupéré», a déclaré Adama Guèye.



Pour le parquet, il ne fait aucun doute que les prévenus sont coupables de vol.



«Les cas de vol sont récurrents dans les cérémonies religieuses. Avec le système de géolocalisation, le téléphone portable de marque a été retrouvé la nuit au lieu d’hébergement des prévenus. Leur version ne tient pas la route. Si c’est pour le rendre au propriétaire, ils devaient simplement le remettre aux gendarmes», a déclaré le représentant du ministère public qui a requis deux ans de prison ferme.



«Mes clients ne sont pas des voleurs mais de pauvres paysans qui ont quitté le Saloum pour gagner leur vie à Dakar comme marchands ambulants. Leur intention était de rendre le téléphone portable à sa propriétaire», a pour sa part martelé l’avocat de la défense Maître Falilou Fall qui a plaidé la relaxe.



Le Tribunal a déclaré Adama Guèye et Abdou Touré coupables de vol et pour la répression les a condamnés à deux ans dont quatre mois ferme

