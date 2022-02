Popenguine: Trois frères et sœurs meurent calcinés

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 10:41

Trois morts ! C’est le lourd bilan que laisse cet incendie criminel survenu dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, dans une concession à Popenguine Sérère.



Une famille a été littéralement décimée avec la mort de trois des siens. Trois frères et sœurs âgés de 2, 6 et 11 ans, ont péri, probablement piégés par les flammes, renseigne "Rewmi".



C’est une bougie allumée dans la chambre qui serait à l’origine de l’incendie. La mère des enfants ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales.

