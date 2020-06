Poponguine, le siége du pèlerinage marial face à la pandémie : Le Père Bruno appelle à la résilience, les populations à l’aide… Connue pour ses grandes mobilisations annuelles réunissant des milliers de fidèles catholiques venus célébrer la fête mariale, Popoguine aussi fait face à la crise du Coronavirus. Leral Tv en reportage dans cette localité située dans le département de Mbour s’est entretenu avec Père Bruno, le responsable de l’église, avant de se rapprocher des populations…

Comment ont-ils vécu cette année où pour une première, la fête ne s’est pas tenue, que conseillent-ils aux populations, quelles mesures sont actuellement érigées dans la localité pour contrer la Covid-19, comment se comportent les populations ? Popoguine réagit face à LeralTv

Le Père Bruno, la foi en bandoulière, entre le respect des mesures étatiques et les conseils des évêques revient sur leurs réponses à la pandémie.

Pour les populations, leurs craintes rassurées par les milliards annoncés, les gels et autres produits sanitaires, leur appétit aiguisé par les vivres et moyens pris par l’Etat, mais rien…du moins pour le moment…

Autre précision bonne à souligner, les cas positifs annoncés issus leur localité, sont en réalité des patients internés dans leurs structures sanitaire, mais pas des habitants de Popoguine…

Une commerçante, Aby Diouf de son côté explique comment le secteur de la pêche affectée impacte à son tour leurs activités…

Mais insolite est la réaction de Mme Sandra Boisard, une touriste confinée dans cette localité, son soutien au Pr Raoul…



