Population et habitat: Le 5e recensement décrété par Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 07:28 | | 0 commentaire(s)|

Dans un décret signé par le président de la République, Macky Sall, il est annoncé que le cinquième recensement général de la population et de l’habitat (Rgph-5) sera organisé dans le courant du second semestre de l’année 2023. Il va être ainsi organisé sur l’étendue du territoire national.



Le Chef de l’Etat a, ainsi indiqué, que l’objectif du cinquième recensement de la population et de l’habitat, est de mettre à la disposition de l’Etat et des acteurs du développement ,des données statistiques récentes et exhaustives, pour une meilleure planification du développement économique, social et environnemental ainsi qu’un suivi-évaluation régulier des populations et programmes de développement.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos