Populations éprouvées par les inondations - Le Grand Serigne de Dakar lance un message de solidarité Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, a adressé un message de solidarité aux populations durement éprouvées par les inondations et ce, dans l'ensemble du territoire, informe le communiqué parvenu à Leral.

"Les fortes pluies qui se sont abattues sur l’ensemble du territoire national ont provoqué d’énormes dégâts dans les régions de Dakar, Thiès et autres localités, en cette période de pandémie de Covid-19. J’exprime ma solidarité et ma vive préoccupation aux souffrances des populations frappées par les pluies diluviennes qui ont provoqué d’importants dommages matériels dont les conséquences économiques et sociales devraient être lourdes", apporte son soutien le Grand Serigne.



"Par ailleurs, je salue la forte décision du Chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall qui a déclenché le Plan ORSEC (Opération de Secours) et demande aux agents chargés de l’exécution d’être en phase avec les populations victimes de ces inondations.

Enfin j’invite tout le monde à la prière et à la solidarité, surtout envers les populations qui se trouvent en grand danger et sollicite du Bon Dieu, la grâce réconfort pour nos populations durement éprouvées", conclut le document.





