Porokhane/ Formation Professionnelle et Emploi : Plus de 60 pensionnaires de l'institut " Mame Diarra Bousso" attestées Un effectif de 64 pensionnaires de l'institut " Mame Diarra Bousso" de Porokhane a été attesté , vendredi 4 Février par le centre de formation de ladite commune. Les diplômes ont été remis à leurs récipiendaires lors d'une cérémonie qui regroupait les représentants de l'administration, partenaires, chefs coutumiers et autres dignitaires résidents.

Dans cet effectif, des homonymes de "Mame Diarra Bousso", 24 sont formées en aviculture, 20 en coupe/couture, et 20 autres en transformation de produits agroalimentaires.



Fruit du partenariat avec l'organisation "3 FPT" qui a contribué à hauteur de 10 millions de francs, cette formation est le prétexte de trouver un emploi décent aux jeunes filles, une fois sorties de l'institut de Porokhane.



Une dynamique pour laquelle l'institut se donne aujourd'hui l'engagement d'accompagner les diplômées qu'il a formées dans le marché de l'emploi en sollicitant auprès de son partenaire privilégié une autre séquence de renforcement de capacités en éducation financière et technique de vente.



Car constatant qu'il est bon de les former, mais aussi de les accompagner sur le volet entrepreneuriat. Pour cela, l'institut est déjà sur pied pour trouver des partenaires capables de lui fournir des kits afin de permettre à ces jeunes filles de pouvoir s'insérer dès leur sortie du Cfp.

